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В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в краже денег у пенсионерки вор-рецидивист

16 октября 2020, 18:27
В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в краже денег и телефона у пенсионерки вор-рецидивист, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

16 октября в полицию с заявлением обратилась пенсионерка. По её словам, к ней в дом проник неизвестный и похитил сумку с денежными средствами в размере 400 рублей, пенсионное удостоверение и телефон.

Злоумышленник проник в жилище в тот момент, когда хозяйка отошла набрать воды из колонки.

Когда пенсионерка возвращалась, она встретила вора и спросила его что он тут делает, на что получила ответ, что мужчина просто проходил мимо. В этот момент она заметила свою сумку, торчащую у него из-под куртки и попыталась догнать его, но похитителю удалось скрыться.

Просмотрев запись с камер видеонаблюдения, полицейские разослали ориентировки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 43-летний мужчина, ранее восемь раз привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе и за кражи. Он сознался в преступлении и добавил, что выбросил похищенную сумку.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.

Подозреваемый заключен под стражу.

Напомним, в Асбесте завели уголовное дело за кражу 38 коробок конфет и утюга из магазинов. Ущерб оценен в 12 тысяч рублей. Подозреваемым оказался мужчина, работающий монтажником пластиковых окон.

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#Вор#Нижний Тагил#Происшествия
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