В Свердловской области самая высокая смертность от коронавируса в УрФО

На втором месте по смертности находится Курганская область, там летальность от COVID-19 достигла 1,13%. На Ямале, в пересчете на численность населения, заболевших больше — 3,2% от числа всего населения, а летальность составляет 0,6%. Почти такой же показатель в Челябинской области и Югре — 0,81% и 0,82% соответственно.