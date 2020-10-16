TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Свердловской области самая высокая смертность от коронавируса в УрФО

16 октября 2020, 11:44
В Свердловской области летальность заболевших коронавирусом составляет 2,1% от числа заболевших, сообщает URA.RU.

Это превышает показатель Тюменской области больше чем в четыре раза, там умерли 0,45% заболевших.

На втором месте по смертности находится Курганская область, там летальность от COVID-19 достигла 1,13%. На Ямале, в пересчете на численность населения, заболевших больше — 3,2% от числа всего населения, а летальность составляет 0,6%. Почти такой же показатель в Челябинской области и Югре — 0,81% и 0,82% соответственно.

Свердловская область находится на 14 месте среди субъектов РФ по показателю смертности от коронавируса. В среднем по РФ этот показатель составляет 1,73%.

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии коронавирус выявили у 31 974 человек, скончались от инфекции 672 свердловчанина.

В Свердловской области с начала пандемии выявили почти 32 тысячи заболевших COVID-19
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Свердловской области с начала пандемии выявили почти 32 тысячи заболевших COVID-19
#Смертность#Статистика#Свердловская область#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14