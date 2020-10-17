На пенсии отставным служащим в 2020 году выделят средства из резервного фонда РФ

Пенсии данным категориям граждан выплачиваются в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей».