Тагильчане пожаловались на избиение пенсионерки с COVID-19 в больнице

Девушка написала, что 2 октября в городскую инфекционную больницу Нижнего Тагила после подтверждения коронавируса госпитализировали ее бабушку.
По телефону бабушка жаловалась, что ее привязывают и бьют. 12 октября пенсионерку возили на рентген, там она повредила руку, 14 октября женщину выписали.
Когда начала раздевать ее дома, пришла в ужас. Она просто вся в синяках — оба плеча, руки и, как выяснилось сегодня после разговора с лечащим врачом этой больницы, оказывается, у нее перелом плеча и множественные ушибы,пишет девушка.
По ее словам, 15 октября скорая помощь отвезла бабушку на рентген, там подтвердился перелом правого плеча.
В свою очередь, со слов девушки, лечащий врач инфекционной больницы говорит, что пациентка нападала на медицинский персонал. Медики говорят, что бабушка упала сама. Сейчас доказать, что травмы получены именно в больнице непросто, так как их надо было фиксировать при выписке.
Внучка написала обращение в Министерство здравоохранения и приложила фото.
Напомним, в начале октября екатеринбуржец пожаловался на избиение жены в больнице после приступа эпилепсии.