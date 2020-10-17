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Тагильчане пожаловались на избиение пенсионерки с COVID-19 в больнице

17 октября 2020, 12:05
В Нижнем Тагиле родственники пенсионерки 1935 года рождения пожаловались, что ее били в инфекционной больнице, где она лечилась от COVID-19, об этом сообщила ее внучка в соцсетях.

Девушка написала, что 2 октября в городскую инфекционную больницу Нижнего Тагила после подтверждения коронавируса госпитализировали ее бабушку.

По телефону бабушка жаловалась, что ее привязывают и бьют. 12 октября пенсионерку возили на рентген, там она повредила руку, 14 октября женщину выписали.

Когда начала раздевать ее дома, пришла в ужас. Она просто вся в синяках — оба плеча, руки и, как выяснилось сегодня после разговора с лечащим врачом этой больницы, оказывается, у нее перелом плеча и множественные ушибы,пишет девушка.

По ее словам, 15 октября скорая помощь отвезла бабушку на рентген, там подтвердился перелом правого плеча.

В свою очередь, со слов девушки, лечащий врач инфекционной больницы говорит, что пациентка нападала на медицинский персонал. Медики говорят, что бабушка упала сама. Сейчас доказать, что травмы получены именно в больнице непросто, так как их надо было фиксировать при выписке.

Внучка написала обращение в Министерство здравоохранения и приложила фото.

Напомним, в начале октября екатеринбуржец пожаловался на избиение жены в больнице после приступа эпилепсии.

Екатеринбуржец пожаловался на избиение жены в больнице после приступа эпилепсии
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#Избиение#Пенсионерка#Коронавирус#Нижний Тагил#Общество
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