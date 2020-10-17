Тагильчане пожаловались на избиение пенсионерки с COVID-19 в больнице

Когда начала раздевать ее дома, пришла в ужас. Она просто вся в синяках — оба плеча, руки и, как выяснилось сегодня после разговора с лечащим врачом этой больницы, оказывается, у нее перелом плеча и множественные ушибы,пишет девушка.