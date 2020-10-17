В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего мужчину с татуировкой на руке

14 октября в отдел полиции № 17 поступило заявление от супруги, о том, что с 12 октября Александр Андреев не появлялся дома.
В настоящее время организованы разыскные мероприятия. По последним данным, он был замечен в продуктовом магазине на улице Юности,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
У мужчины следующие приметы: рост 176 см, нормальное телосложение, черные короткие волосы, карие глаза, а также татуировка на левом запястье.
Напомним, в начале октября в Нижнем Тагиле пропали трое несовершеннолетних, позже они были найдены сотрудниками полиции.