Ещё один уральский мэр заболел COVID-19

По мнению Зашляпина, он мог заболеть во время своей командировки в Москву. В четверг тест на коронавирус показал положительный результат. По словам мэра, ни коллеги, ни родные заразиться не успели. Сейчас он находится в полной домашней изоляции и работает онлайн: в пятницу им уже было проведено три совещания по благоустройству города.