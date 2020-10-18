«Подъем ожидаем»: свердловский эксперт о росте заболеваемости COVID-19

Распространению вируса способствует и холод. Летом больше солнца, а зимой холодно и пасмурно. К тому же, люди не стоят на свежем воздухе в мороз, а предпочитают собираться в тесных теплых помещениях, что также способствует распространению инфекции, считает эксперт.