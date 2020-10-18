В Екатеринбурге появился мемориал погибшим в Азербайджане

По информации издания, 17 октября город Гянджа в Азербайджане попал под ракетный обстрел армии Нагорного Карабаха. В генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что в результате обстрела уничтожено 20 жилых домов, 12 человек погибли, еще 40 получили ранения.