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В России изменилась система доставки пенсий

18 октября 2020, 21:50
В Российской Федерации изменилась система доставки пенсий. Соответствующий приказ Минтруда вступил в силу 18 октября.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала «Парламентской газете», что это сделано для удобства пенсионеров.

Теперь пенсионеры, пожелавшие сменить банк, в котором им будет начисляться пенсия, смогут получать её в ту же дату, что и раньше. Ранее при переходе в другую финансовую организацию дата могла смещаться, объяснила Бибикова.

Напомним, правительством РФ прорабатывается вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Его представят президенту Владимиру Путину как только сформируется конкретное предложение.

Правительство прорабатывает вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам
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Правительство прорабатывает вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам
#Пенсии#Изменение#Экономика
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