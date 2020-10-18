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В Уральском пансионате проверят информацию о принудительной стерилизации женщин

18 октября 2020, 10:41
Министерством социальной политики Свердловской области будет проверена информация о том, что в одном из екатеринбургский пансионатов нарушают права женщин, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о негуманном обращение с пациентами в «Уктусском пансионате» для инвалидов и престарелых людей было опубликовано в Telegram-канале. При этом ведомство подчеркнуло, что справка, предоставленная в мессенджере, датирована 2008 годом.

Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время,отметили в комментарии.

По словам ведомства, на данный момент подобных жалоб от жителей пансионата не поступало.

Ранее на Telegram-канале Baza была размещена информация о том, что администрация «Уктусского пансионата» принудительно отправляла женщин на стерилизацию, поскольку в учреждении запрещено рожать детей. Отмечается, что от действий пострадало свыше десяти человек.

Также на канале было размещено видео, в котором о процедуре рассказала одна из пациенток пансионата, предоставив подтверждающую справку.

Напомним, а сентябре жительница Екатеринбурга обвинила местный пансионат в издевательствах над инвалидами и принуждении к труду.

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