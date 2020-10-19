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Экс-глава «ВСМПО-Ависма» готовится заключить мировое соглашение по спору на 4 млрд

19 октября 2020, 11:38
Корпорация «ВСМПО-Ависма» и ее экс-генеральный директор Михаил Воеводин собираются заключить мировое соглашение в рамках арбитражного дела о взыскании с него четырех миллиардов рублей, сообщает Znak.com.

Соответственно картотеки арбитражных дел, 16 октября корпорация подала в суд ходатайство, ранее заседание по делу было назначено на 28 октября. В «ВСМПО-Ависма» по факту ходатайства от комментариев отказались.

4 сентября корпорация «ВСМПО-Ависма» подала иск к бывшему генеральному директору Михаилу Воеводину о взыскании четырех миллиардов рублей за ущерб, причиненный компании в результате недобросовестных действий во время его руководства.

В документах дела указывается, что продукция продавалась по заниженной стоимости, а также была организована схема, направленная «на перераспределение доходов корпорации в пользу компаний группы Interlink». Позднее корпорация просила суд об аресте имущества Михаила Воеводина, однако ей было отказано.

Напомним, Михаил Воеводин занимал должность генерального директора корпорации более десяти лет, с 2009 года до мая 2020 года. В августе полиция возбудила уголовное дело по факту хищения активов «ВСМПО-Ависма».

«ВСМПО-Ависма» требует у экс-гендиректора Михаила Воеводина четыре миллиарда рублей
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#ВСМПО-АВИСМА#Иск#Михаил Воеводин#Общество
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