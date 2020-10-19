Экс-глава «ВСМПО-Ависма» готовится заключить мировое соглашение по спору на 4 млрд

В документах дела указывается, что продукция продавалась по заниженной стоимости, а также была организована схема, направленная «на перераспределение доходов корпорации в пользу компаний группы Interlink». Позднее корпорация просила суд об аресте имущества Михаила Воеводина, однако ей было отказано.