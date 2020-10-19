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Экс-главу свердловского завода будут судить за разглашение государственной тайны

19 октября 2020, 22:10
Городской суд Новоуральска рассмотрит дело экс-гендирекотра «АМК УЭХК» Тараса Крокоса по обвинению в разглашении государственной тайны иностранному государству, пишет Ура.ру.

Управленца обвиняют в передаче технологии, которую могут использовать для создания и организации производства оружия массового поражения.

Рассмотрение уголовного дела пройдет 11 ноября. Обвинения предъявлены по части 3 статьи 189 УК РФ (Незаконный экспорт из РФ или передача иностранной организации материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль).

Напомним, бывшему генеральному директору «Титановой долины» Кызласову продлили срок домашнего ареста до 17 ноября. Его обвиняют в получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей.

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#Суд#Свердловская область#Новоуральск#Общество
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