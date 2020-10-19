На Урале девочки-подростки устроили дебош в автобусе

Инцидент произошел вчера утром в автобусе, который ехал по маршруту № 2.
По словам подписчицы, когда она села в автобус, «эти девицы уже сидели и орали песни». До этого у них уже возник конфликт с кондуктором из-за сделанного замечания по поводу неадекватного поведения.
Да, они точно были или пьяные, или под какими-то спайсами,пишет подписчица.
По ее словам, приехавший патруль полиции выяснил, что девушкам по 17 лет. Две из них вылезли в окно и убежали на следующей остановке, а задержали третью, которая осталась в транспорте.
Напомним, в начале октября на Урале подростки жестко избили 33-летнего инвалида. Молодые люди, 14 и 16 лет, нанесли телесные повреждения инвалиду, после чего он был госпитализирован.