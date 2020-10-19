Свердловская область вошла в список самых закредитованных регионов России

Показателем оценки служило соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.
У Свердловской области был посчитан уровень закредитованности 63,9% и объем задолженности на человека 280,6 тысяч рублей.
Также наиболее повышенный уровень закредитованности был выявлен у Тувы (76%), Калмыкии (87%) и Курганской области (73%).
Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, у которого объем задолженности составил 537 тысяч рублей. Второе место — ХМАО c 487 тысячами рублями.
Напомним, Свердловская область хочет взять в кредит у банков рекордную сумму в 36 миллиардов рублей, чтобы погасить долги.