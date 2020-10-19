TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Свердловская область вошла в список самых закредитованных регионов России

19 октября 2020, 15:21
Свердловская область вошла в рейтинг регионов по уровню закредитованности населения, по данным аналитиков «РИА-Новости».

Показателем оценки служило соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.

У Свердловской области был посчитан уровень закредитованности 63,9% и объем задолженности на человека 280,6 тысяч рублей.

Также наиболее повышенный уровень закредитованности был выявлен у Тувы (76%), Калмыкии (87%) и Курганской области (73%).

Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, у которого объем задолженности составил 537 тысяч рублей. Второе место — ХМАО c 487 тысячами рублями.

Напомним, Свердловская область хочет взять в кредит у банков рекордную сумму в 36 миллиардов рублей, чтобы погасить долги.

Материалы по теме
Свердловская область собирается получить рекордный кредит на погашение долговМинфин Свердловской области пытается взять кредит на 13 миллиардов рублей
#Статистика#Свердловская область#Кредит#Население#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14