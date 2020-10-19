В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом в реку сливают «фекальные стоки»

Тагильский общественник Рамиль Хакимов в соцсетях частично подтверждает обе версии. Он отмечает, что очистные строил ЕВРАЗ НТМК, но они не были приняты в эксплуатацию местной администрацией. А трубы, ведущие в водоем, некоторое время назад начал эксплуатировать «Водоканал». Зловонные стоки попадают в реку Черная, а дальше по течению и в пруд.