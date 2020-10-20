Свердловский облсуд рассмотрит дело об убийстве тагильчанином 8-летнего мальчика

Напомним, следствие предполагает, что 4 августа 2019 года обвиняемый Александр Борисов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял по банкам из пневматической винтовки. Действие происходило в одном из коллективных садов под Нижний Тагилом. В результате одна из пуль попала в голову ребенку. Шесть месяцев мальчик провел в реанимации, а 12 января скончался, не приходя в сознание. Подозреваемому грозит пожизненный срок заключения.