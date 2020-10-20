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Свердловский облсуд рассмотрит дело об убийстве тагильчанином 8-летнего мальчика

20 октября 2020, 17:09
Дело в отношении тагильчанина Александра Борисова, обвиняемого в убийстве 8-летнего мальчика из пневматической винтовки, рассмотрит Свердловский областной суд, пишет ИА «Все новости».

По сообщению Следственного комитета, задействовать областной орган судебной власти было решено из-за широкого общественного резонанса. С делом ознакомится судья по уголовным делам Александр Ладин, после чего будет озвучена дата рассмотрения в суде.

Напомним, следствие предполагает, что 4 августа 2019 года обвиняемый Александр Борисов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял по банкам из пневматической винтовки. Действие происходило в одном из коллективных садов под Нижний Тагилом. В результате одна из пуль попала в голову ребенку. Шесть месяцев мальчик провел в реанимации, а 12 января скончался, не приходя в сознание. Подозреваемому грозит пожизненный срок заключения.

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#Суд#Уголовное дело#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество
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