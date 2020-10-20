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Тагильские слаломисты привезли пять медалей с первенства России

20 октября 2020, 12:33
Сборная Свердловской области, которую представляли спортсмены из Нижнего Тагила, привезла с соревнований пять медалей разного достоинства, сообщает Федерация гребного слалома в России.

Первенство России по гребному слалому среди юниоров до 24 лет завршилось в нижегородской Окуловке.

В командном зачете уральцы стали третьими, они выступали только половиной состава — мужскими экипажами.

Дмитрий Храмцов стал первым в каноэ-одиночке, также как и в 2019 году. Александр Харламцев занял третье место, «серебро» у Павла Котова из Югры.

Еще одно «золото» спортсмены «Уральца» взяли в командной гонке каноэ-одиночек, они обогнали соперников из Москвы и ХМАО.

Дмитрий Лабасов принес команде «серебро» в гонке на байдарках. В командном заезде байдарок сборная финишировала второй.

Напомним, тагильчанин Дмитрий Храмцов на первенстве Европы по гребному слалому занял третье место среди юниоров.

Слаломист из Нижнего Тагила занял призовое место на первенстве Европы
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#Гребной слалом#Нижний Тагил#Спорт
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