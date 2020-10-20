В Екатеринбурге обвиняемому в педофилии слепому массажисту грозит до 20 лет тюрьмы

Жертвы якобы боялись прервать развратные действия и не могли убежать. Как такое возможно, если дверь массажного кабинета не запиралась, а за ней находились родители. Зачем они приходили на повторные сеансы? Мы хотели показать какие именно действия делал мой муж, но нам отказывают в следственном эксперименте. Кроме того не дают провести психологическую экспертизу, рассказала жена обвиняемого.