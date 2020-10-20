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В Екатеринбурге обвиняемому в педофилии слепому массажисту грозит до 20 лет тюрьмы

20 октября 2020, 14:48
В Екатеринбурге в педофилии обвиняют слепого массажиста, но его жена настаивает на его невиновности, пишет E1.

6 апреля в Екатеринбурге был задержан мужчина по подозрению в многократных случаях насилия над детьми. Он работал массажистом в ДГБ №8, но уволился и начал принимать пациентов на дому.

Его жена уверена, что он непричастен к таким случаям и они полностью выдуманы детьми. Сначала мужчина дал признательные показания, но позднее отказался от них, сообщив, что действие совершено под давлением.

У него сахарный диабет, его увезли на допрос и не давали лекарство. Муж находился на грани инсулиновой комы, а меня к нему не пускали, говорит супруга.

По её словам, потерпевшие насмотрелись сериалов и решили таким образом отвлечься от скуки. Давая показания они постоянно путались и меняли их, а также оперировали юридическими терминами, которые не могут знать дети в их возрасте.

Жертвы якобы боялись прервать развратные действия и не могли убежать. Как такое возможно, если дверь массажного кабинета не запиралась, а за ней находились родители. Зачем они приходили на повторные сеансы? Мы хотели показать какие именно действия делал мой муж, но нам отказывают в следственном эксперименте. Кроме того не дают провести психологическую экспертизу, рассказала жена обвиняемого.

По информация из анонимного источника, рассматриваются минимум четыре факта насилия.

Обвиняемому грозит до двадцати лет заключения.

Напомним, фитнес-тренер из Екатеринбурга был осужден за мастурбацию на диване рядом со школьницей. Выводы сделаны судом на основании видеозаписи с камеры наблюдения. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы и 300 тысячам штрафа. Осужденный неоднократно пытался обжаловать приговор, но безуспешно.

Осужденный за педофилию уральский тренер не смог обжаловать приговор
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