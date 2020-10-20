В Нижнем Тагиле пройдет автопробег по объектам БКАД-2020

Ожидается, что на него прибудет министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Кроме того, участие примут глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представители всех организаций, задействованных в реализации нацпроекта БКАД.