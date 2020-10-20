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В Нижнем Тагиле пройдет автопробег по объектам БКАД-2020

20 октября 2020, 05:32
Фото: Роман Волков
Сегодня в Нижнем Тагиле пройдет автопробег по объектам, отремонтированным в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Мероприятие посвящено завершению дорожно-строительного сезона в Нижнем Тагиле в этом году.

Ожидается, что на него прибудет министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Кроме того, участие примут глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представители всех организаций, задействованных в реализации нацпроекта БКАД.

Стартует автопробег в 13.30 от здания Центральной городской библиотеки.

Фото: Роман Волков

Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году прошел ремонт 23 объектов. Общая стоимость работ составила 626 миллионов рублей. Работы в рамках нацпроекта были проведены на улицах Свердлова, Юности, Алтайская, Фестивальная, Кирова, Тагильская, Черных, Кулибина, Шевченкo, Красных Зорь, Геологов, дорога к санаторию «Сосновый бор».

В Нижнем Тагиле дорожные ремонты в рамках БКАД-2020 завершат к середине октября
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