В Нижнем Тагиле пройдет автопробег по объектам БКАД-2020

Мероприятие посвящено завершению дорожно-строительного сезона в Нижнем Тагиле в этом году.
Ожидается, что на него прибудет министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Кроме того, участие примут глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представители всех организаций, задействованных в реализации нацпроекта БКАД.
Стартует автопробег в 13.30 от здания Центральной городской библиотеки.
Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году прошел ремонт 23 объектов. Общая стоимость работ составила 626 миллионов рублей. Работы в рамках нацпроекта были проведены на улицах Свердлова, Юности, Алтайская, Фестивальная, Кирова, Тагильская, Черных, Кулибина, Шевченкo, Красных Зорь, Геологов, дорога к санаторию «Сосновый бор».