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В Нижнем Тагиле ВГОК обязали пересмотреть акт аварийной и технологической брони

20 октября 2020, 18:55
В Нижнем Тагиле акт аварийной и технологической брони ВГОКа признан судом незаконным. Предприятию предписано пересмотреть документацию, сообщает пресс-служба АО «Энергосбыт Плюс».

Под данным актом подразумевается перечень потребителей электроэнергии, необходимых для функционирования предприятия в режиме остановленного производства. К ним относятся сигнализация, вентиляция и связь.

При проверке сотрудники «Энергосбыта» выяснили, то техпроцесс на производстве работает в прежнем режиме, а в акт аварийной и технологической брони включен ряд установок, не относящихся к безопасности комбината.

Арбитражный суд Свердловской области обязял ВГОК согласовать с «Россетями Урала» новую документацию и передать её в «Энергосбыт Плюс».

Напомним, общая сумма долгов ВГОКа в Нижнем Тагиле составляет около 750 миллионов рублей. В число истцов входят поставщики газа, тепла и электроэнергии. Кроме того, имеются задолженности по налогам и сборам.

Долг тагильского ВГОКа по исполнительным производствам достиг 750 миллионов рублей
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#Вгок#Долг#Нижний Тагил#Общество
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