В Свердловской области осудили водителя за смертельное ДТП на угнанной машине

Напомним, в Нижнем Тагиле водитель Kia Rio двигался на автомобиле на летних шинах. Он не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения и потерял управления транспортным средством. В результате произошло столкновение с легковым автомобилем Toyota. В результате ДТП были госпитализированы двое детей и женщина, ехавшие в салоне «Тойоты», а также её водитель. Пассажир Kia скончался на месте.