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Названы условия для получения выплат по 10 тысяч рублей семьям с детьми

21 октября 2020, 10:03
Правительство Российской Федерации выделило средства на выплату нового пособия на детей в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На эти цели правительство выделит около 4,31 миллиарда рублей. Сумма единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей на ребенка. Однако в этот раз для ее получения нужно, чтобы семья отвечала нескольким условиям.

Помощь смогут получить только семьи, в которых есть дети в возрасте не старше трех лет, доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, а в семье воспитывается не менее трех детей.

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что такие выплаты следует повторить всем семьям с детьми в возрасте до 16 лет, так как опять вводятся более строгие ограничения из-за коронавируса.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Бессараб заявила, что правительство РФ готовит изменения в бюджет по выплатам детских пособий. По ее словам, семьи с детьми от трех до семи лет, которым полагаются выплаты, с 2021 года смогут получать пособие на ребенка в размере полноценного прожиточного минимума.

Напомним, в Нижнем Тагиле в соцзащите назвали дату выплаты октябрьских пособий с трех до семи лет.

В соцзащите назвали дату выплаты пособий с трех до семи лет в Нижнем Тагиле
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#Дети#Михаил Мишустин#Выплаты#Пособия#Общество
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