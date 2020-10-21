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Номер свердловской газеты выпустили с пустой полосой

21 октября 2020, 16:15
Номер газеты «Березовский рабочий» вышел с пустой полосой из-за критики в адрес текста со стороны местной мэрии, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам главреда Сергея Стукова, администрации Березовского ГО не понравилось упоминание депутата государственной думы Дмитрия Ионина. Текст сняли с печати, а пресс-служба мэрии направила для публикации свой вариант.

Ионин участвовал в пресс-конференции, на которой инвалиды делились своими проблемами. Наша журналистка описала это. Имя депутата упоминалось два раза в последних абзацах, а весь остальной текст не имел к нему отношения, рассказал Стуков.

Главный редактор так же отметил, что пустая колонка мотивирована неоднократными просьбами со стороны мэрии не публиковать материал.

Просили не ставить текст? Ну вот я и не поставил, заключил Стуков.

Он отметил, что комментарий администрации Березовского ГО был опубликован на развороте, но полностью отредактированный.

Напомним, летом в Свердловской области запретили к продаже номер «Областной газеты». Причиной тому послужило распоряжение департамента информационной политики.

Свежий номер «Областной газеты» запретили к продаже в Свердловской области
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#Газета#Запрет#Свердловская область#Общество
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