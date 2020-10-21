В Нижнем Тагиле из пруда достали труп мужчины

Как рассказали подписчики, мужчине на вид 40-50 лет, на теле присутствуют следы борьбы. Неподалеку был найден пакет и наручные часы.
Да, наши ребята достали тело мужчины. Он был найден в Тагильском пруду на улице Бригадная в частном секторе ГГМ, рассказал TagilCity.ru директор Центра защиты населения Сергей Коперкин.
Следственный комитет проверяет обстоятельства происшествия.
СКР Ленинского района Нижнего Тагила проводит проверку по факту происшествия. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщил TagilCity.ru пресс-секретарь следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Напомним, в середине июля водолазы достали труп утонувшего мужчины со дна карьера возле Новоасбеста.