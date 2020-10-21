TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле из пруда достали труп мужчины

21 октября 2020, 11:57
Фото: Скриншот с видео «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»
21 октября около 10.40 из Тагильского пруда спасатели достали труп мужчины, пишет «Инцидент Нижний Тагил» в группе во «Вконтакте».

Как рассказали подписчики, мужчине на вид 40-50 лет, на теле присутствуют следы борьбы. Неподалеку был найден пакет и наручные часы.

Фото: Скриншот с видео «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

Да, наши ребята достали тело мужчины. Он был найден в Тагильском пруду на улице Бригадная в частном секторе ГГМ, рассказал TagilCity.ru директор Центра защиты населения Сергей Коперкин.

Следственный комитет проверяет обстоятельства происшествия.

СКР Ленинского района Нижнего Тагила проводит проверку по факту происшествия. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщил TagilCity.ru пресс-секретарь следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, в середине июля водолазы достали труп утонувшего мужчины со дна карьера возле Новоасбеста.

Под Нижним Тагилом со дна карьера водолазы достали тело утонувшего молодого мужчины
Узнать подробнее

Материалы по теме
Под Нижним Тагилом со дна карьера водолазы достали тело утонувшего молодого мужчины
#Труп#Найден#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14