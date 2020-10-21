В Нижнем Тагиле уволилась директор ДК «Юбилейный»

По словам исполняющего обязанности директора Юлии Симошиной, Кирпиченко написала заявление по собственному желанию. Она проработала во дворце 56 лет, должность директора занимала более 30 лет.
Нам она о причинах не говорила, но ей уже 74 года,рассказала TagilCity.ru Симошина.
Последний рабочий день Лидии Кирпиченко был 9 октября.
Получить комментарий начальника управления культуры Светланы Юрчишиной TagilCity.ru не удалось по причине ее отсутствия на рабочем месте.
Напомним, в июне 2020 года директор школы №4 Владимир Саламатов чуть не лишился должности из-за учеников, затушивших Вечный огонь.