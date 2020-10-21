Выступающие против строительства рудника свердловчане записали обращение к Путину

В своем обращении жители отмечают, что переживают за экологическую обстановку, так как карьер и обогатительная фабрика являются загрязнителями воздуха, воды и почвы. Поэтому баранчинцы выступают против строительства и просят президента не допустить выработку.
Нам известна участь города Красноуральска, где вместо зеленых массивов желтеет вся флора. «Святогор» известен, как недобросовестный пользователь, который не отвечает за свои обязательства,говорится в видеообращении.
Напомним, что по проекту одна из границ карьера проходит в 197 метрах от коллективных садов, а в воздух планируется выбрасывать 40 видов загрязняющих веществ, шесть из которых относятся к первому классу опасности. Помимо видеообращения, активисты собирают подписи против строительства, а также ими была размещена электронная петиция.