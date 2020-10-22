Фигурант «московского дела» Кирилл Жуков останется в колонии Нижнего Тагила

Судья Елена Медведева апелляцию отклонила, поэтому Жуков, как бывший сотрудник Росгвардии, останется в тагильской ИК № 13 общего режима для бывших силовиков.
22 сентября Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве принял решение о пересмотре приговора, его срок снижен с трех до 2,5 лет, режим изменен на колонию-поселение.
Адвокат Жукова Алексей Бушмаков рассказал «Европейско-азиатским новостям», что в ИК № 13 до сих пор продолжают держать Жукова в тюрьме под предлогом того, что за месяц они так и не получили определение кассационного суда, которое должно выполняться немедленно.
Видимо, документ на собаках везут в ХХI веке,заявил Бушмаков.
Напомним, Кирилл Жуков являлся участником не согласованного с властями Москвы митинга на котором поддерживали независимых кандидатов в Мосгордуму. Жуков был признан виновным в том, что ударил по лицу росгвардейца. 20 августа 2020 года Жуков уже пытался выйти на свободу по УДО, однако Тагилстроевский суд отказал ему.