Фигурант «московского дела» Кирилл Жуков останется в колонии Нижнего Тагила

Адвокат Жукова Алексей Бушмаков рассказал «Европейско-азиатским новостям», что в ИК № 13 до сих пор продолжают держать Жукова в тюрьме под предлогом того, что за месяц они так и не получили определение кассационного суда, которое должно выполняться немедленно.