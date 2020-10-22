Фильм екатеринбургского режиссера стал победителем Фестиваля уличного кино

Фестиваль уличного кино в этом году охватил достаточно большое количество городов и населенных пунктов, что позволило познакомить жителей нашей страны с творческим свежим взглядом начинающих режиссеров и увлекательными проектами новых жанров. Уже сейчас в МТС ТВ можно познакомиться с конкурсными работами фестиваля прошлых лет, а скоро появятся и новые короткометражные фильмы из программы этого года. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ ставит своей целью предоставление качественного и актуального контента, включая премьеры и новые имена российского кино,отметил вице-президент МТС по развитию медиабизнеса, генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.