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Пандемия коронавируса реанимировала «Игру престолов»

22 октября 2020, 13:51
В период самоизоляции из-за пандемии онлайн-кинотеатры стали пользоваться повышенным спросом. В тренде оказались культовые сериалы прошлых лет — «Игра Престолов» и «Друзья».

В среднем с начала 2020 года выбор в пользу этих кинокартин сделал каждый второй пользователь МегаФон ТВ. В целом на одного зрителя приходится 12 многосерийных лент.

В списке популярных также значатся «Содержанки», «Фитнес» и «Гранд».

Такая информация была получена аналитиками МегаФона после изучения статистики просмотров МегаФон ТВ.

При выборе сериалов большинство пользователей предпочитают комедии. Таковых насчитывается 39%. А вот среди кинолент чаще выбирают «Джокер», «Джентльмены», «Плохие парни навсегда», «Заражение», «Соник в кино». При этом лидером по просмотрам стал фильм «Достать ножи».

Директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур отмечает, что свердловчане активно пользуются мобильным телевидением.

Пандемия, конечно, усилила интерес к нашему онлайн-кинотеатру, и в 2020 году ценителей МегаФон ТВ стало еще больше — число клиентов выросло на 25%,рассказывает Инна Джур.

На платформе МегаФон ТВ на данный момент доступно для просмотра более пяти тысяч фильмов и одной тысячи сериалов. Их можно просматривать с любого устройства. В новом сезоне ожидается более сотни премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.

#Кино#Интернет#Мегафон#МегафонТВ#Свободное время
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