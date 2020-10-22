Пандемия коронавируса реанимировала «Игру престолов»

На платформе МегаФон ТВ на данный момент доступно для просмотра более пяти тысяч фильмов и одной тысячи сериалов. Их можно просматривать с любого устройства. В новом сезоне ожидается более сотни премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.