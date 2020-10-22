Свердловские школьницы стали чаще беременеть в период пандемии COVID-19

Девочки уже с 10 лет ведут активную половую жизнь. Начинается гормональное перестроение, появляется влечение. В случае, когда родители не разговаривают с детьми, те начинают искать информацию на просторах интернета. Был случай, когда девочке было 11, а мальчику 10. Родители заметили, что у девочки прекратился цикл и привели её к нам. Они настаивали на аборте, аргументируя это тем, что детей итак уже много, а больше они не потянут. Мы пытались отговорить, рассказывали об осложнениях и возможном бесплодии, но безуспешно, говорит Оксана Гаева.