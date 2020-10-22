В Свердловской области на журналистов «Вестей» напала женщина с лопатой

Журналисты пытались снять сюжет о конфликте, который происходит между жильцами и новыми собственниками земельного участка. Житель Екатеринбурга купил дом на торгах по банкротству прежних владельцев. Позднее выяснилось, что в нем проживают люди. Как говорит новый владелец, они не признают право владения земельным участком за мужчиной, угрожают убийством и стреляют из пневматического оружия.