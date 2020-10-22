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Владислав Пинаев стал главой Совета муниципальных образований Свердловской области

22 октября 2020, 16:48
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева с избранием на должность главы Совета муниципальных образований региона, сообщает департамент информационной политики.

Хотелось бы подчеркнуть важную роль СМО в развитии местного самоуправления. Очень важна работа по взаимодействию с региональным правительством и Законодательным собранием. Новый руководитель сможет укрепить авторитет и значимость организации, деятельность которой будет направлена на содействие в развитии и внедрению новых практик работы в Свердловской области, сказал губернатор.

Глава Нижнего Тагила сообщил о своей готовности к работе в новом статусе для развития региональных территорий.

Напомним, в начале сентября, указом губернатора Евгения Куйвашева участником проектного совета Центра управления регионов был назначен Владислав Пинаев. ЦУР будет заниматься сбором и анализом обращений граждан Свердловской области.

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