Владислав Пинаев стал главой Совета муниципальных образований Свердловской области

Хотелось бы подчеркнуть важную роль СМО в развитии местного самоуправления. Очень важна работа по взаимодействию с региональным правительством и Законодательным собранием. Новый руководитель сможет укрепить авторитет и значимость организации, деятельность которой будет направлена на содействие в развитии и внедрению новых практик работы в Свердловской области, сказал губернатор.
Глава Нижнего Тагила сообщил о своей готовности к работе в новом статусе для развития региональных территорий.
Напомним, в начале сентября, указом губернатора Евгения Куйвашева участником проектного совета Центра управления регионов был назначен Владислав Пинаев. ЦУР будет заниматься сбором и анализом обращений граждан Свердловской области.