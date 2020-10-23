TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

На Урале провели интернет в более полутысячи социально-значимых объектов

23 октября 2020, 20:10
В Свердловской области интернет провели в 528 социально значимых объектах и в 563 населенных пунктах, сообщает департамент информационной политики.

Об этом 23 октября в процессе пресс-конференции рассказал директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

Подключение было произведено в рамках проекта «Цифровая экономика». В общее число точек, получивших доступ к интернету, входят школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, учебные заведения, пожарные части и посты и отделения Росгвардии и пункты полиции.

До конца 2021 года доступ в сеть появится еще в 693 организациях. Наша задача — провести интернет во все отдалённые территории, к каждому социальному объекту,отметил Юрия Гущин.

Директор также напомнил, что региональный проект «Информационная инфраструктура», как региональная составляющая национальной программы «Цифровая экономика РФ», начался в области в прошлом году. В проект были включены 1650 социально значимых объекта, расположенных в 563 населенных пунктах региона.

Напомним, в июле стало известно, что специалисты Счетной палаты Российской Федерации проверили ход расходования денежных средств федеральной казны Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за 2019 год. Из выделенных на национальную программу «Цифровая экономика» 66,7 миллиарда рублей ведомство освоило лишь 75%.

Материалы по теме
Сбербанк и «Россети» станут вместе развивать цифровую экономикуМинцифра освоила лишь 75% средств выделенных на нацпрограмму «Цифровая экономика»
#Урал#Свердловская область#Интернет#Проект#Подключение#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14