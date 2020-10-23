Планы побега и медприбор из бутылки. Истории тагильчан из «ковидных» отделений

У него, по видимому, было не все в порядке с головой. Ему казалось, что его здесь держат насильно, и он каждый день придумывал план побега. Чего этот дедушка только не хотел — спуститься по простыням из окна, подкупить медсестер, выбраться из больницы ночью. При чем своими планами он активно делился с соседями по палате, но ни одну идею даже не пытался воплотить в жизнь. Сначала мы беспокоились, что дед действительно сиганет в окно. Потом стало понято, что это всего лишь бред пожилого человека. Сначала было забавно, но потом мы все устали от него. Он все время что-то говорил, а хотелось тишины,рассказала TagilCity.ru Анастасия.