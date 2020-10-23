Планы побега и медприбор из бутылки. Истории тагильчан из «ковидных» отделений

Тагильчанка по имени Анастасия переболела коронавирусом в сентябре. Все началось с одышки и не спадающей температуры 38 градусов. Когда стало совсем плохо, девушка вызвала скорую и, пройдя компьютерную томографию легких в ЦГБ № 1, попала в инфекционную больницу. И тут, по ее словам, началось самое интересное.
Вместе с тагильчанкой в палате лежали еще четыре человека. Среди них — мужчина около 60 лет, которого госпитализировали почти в одно время с Анастасией.
У него, по видимому, было не все в порядке с головой. Ему казалось, что его здесь держат насильно, и он каждый день придумывал план побега. Чего этот дедушка только не хотел — спуститься по простыням из окна, подкупить медсестер, выбраться из больницы ночью. При чем своими планами он активно делился с соседями по палате, но ни одну идею даже не пытался воплотить в жизнь. Сначала мы беспокоились, что дед действительно сиганет в окно. Потом стало понято, что это всего лишь бред пожилого человека. Сначала было забавно, но потом мы все устали от него. Он все время что-то говорил, а хотелось тишины,рассказала TagilCity.ru Анастасия.
Именно отсутствие возможности выспаться и отдохнуть отмечает в своем рассказе тагильчанка. Все дело в перегруженности больницы. Если человека выписали, то его место тут же занимает другой.
Качество еды тоже не блещет, но тут дело вкуса. Кто-то с аппетитом съедал все. В туалет невозможно войти без содрогания. Вроде все моют, но через час опять то же самое. Душевой я не пользовалась совсем. Один раз зашла туда и сразу вышла,делится впечатлениями девушка.
Анастасии не удалось запечатлеть на фото все «прелести» пребывания в инфекционной больнице. Но такую же ситуацию в интервью с TagilCity.ru еще в начале лета описывала другая тагильчанка, переболевшая коронавирусом. По видимому, в отделении ничего не поменялось.
Михаил лечился от коронавируса в инфекционной больнице, после того, как КТ показала 30% поражения легких. Больше всего его возмутила нехватка аппаратов для кислородных масок, так жизненно необходимых многим пациентам. Медперсонал наловчился изготавливать их из полулитровых банок.
Вот что я увидел в этой больнице. Некоторым пациентам давали кислородные маски. У нашего государства нет денег, чтобы для лечения больных коронавирусом купить в больницы аппараты для кислородных масок?пишет Михаил на своей странице в соцсети.
После выписки он решил помочь отделению и изготовил 10 подобных конструкций только уже из пластиковых бутылок. А после передал их больнице.
Посмотрев на это безобразие, я нашел простой, но действенный способ, как и из чего сделать дыхательный аппарат. Пообещав медсестрам нашего отделения, я произвел 10 таких аппаратов,рассказал тагильчанин.
В начале октября в госпитале для лечения коронавируса, в который переоборудовали санаторий «Руш», оказался председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. О лечении и условии для пациентов он рассказал в своей авторской колонке в соцсети.
Первоначально с затрудненным дыханием и высокой температурой Никита попал в ЦГБ № 1. После положительного результата на COVID-19 его перевели в госпиталь на Руш.
На Руше условия плохие. Нет душа, умывальники общие на все отделение, двери в туалет и умывальные комнаты не закрываются. Персонал зашивается, поэтому таблетки выдают на весь день сразу и непонятно когда и как их пить. Уборка в туалете плохая. Кровати рассчитаны на рост пациентов до 170 см. У меня рост 177 см, поделился впечатлениями Никита Чапурин.
Душ, по его словам, представлял собой небольшой поддон на подставках. Помыться в нем почти невозможно. При этом пациентам приходится лежать в больнице от 10 до 14 дней.
Опасения у Никиты вызвало и недостаточное количество розеток в отделении, из-за чего персоналу приходится пользоваться удлинителями и переходниками. А это не соответствует противопожарным нормам.
Личным испытанием для Никиты стала еда из-за сильной аллергии на куриное мясо. Несмотря на то, что в карте была сделана пометка, курицу из меню не исключили.
На «Руше» мне приносят куриные котлеты, компоты, красное и оранжевое. В общем, все, что может вызвать вновь отек Квинке. При этом я уже раз пять сказал и даже заставил сделать пометку в карте, что мне курицу нельзя. Врач сказала, что мне будут готовить отдельно, без курицы. Но никто это не делает. Вся жесть в том, что я не чувствую запах и вкус. А на вид определить состав котлеты в панировке я не могу. Разносчицы не знают, что они принесли, и поэтому я не знаю, что лежит на тарелке. И это рулетка! От курицы может начаться отек и я задохнусь, вечером медперсонал покидает здание и пациенты находятся одни,рассказал Никита.
Подобных историй множество, поэтому среди людей стало складываться мнение, что не так страшно заболеть «ковидом», как попасть с ним в перегруженную больницу. Даже при наличии симптомов ОРВИ они не спешат на обследование к медикам, переносят болезнь на ногах.
Это очень опасно как для самого заболевшего, так и для окружающих его людей. Да, больницы сейчас перегружены. Врачи работают на пределе. И самое главное для них — это обследовать и вылечить пациента. Комфорт минимальный, но с этим нужно мириться. А чтобы не попадать в больницу, стоит соблюдать все меры безопасности,считает врач инфекционной больницы.
Таким образом, пандемия вскрыла сразу несколько проблем свердловского здравоохранения. И это не только нехватка медперсонала и оборудования, но и ужасное состояние самих медучреждений, большинство из которых построены еще в прошлом веке и не видели капитального ремонта.