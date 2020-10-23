Тагильчане смели с прилавков аптек термометры и противовирусные средства

В связи со второй волной коронавируса люди снова стали закупать лекарства. Ежедневно статистика заболеваемости растет, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировали уже 33 684 случая инфекции, в Нижнем Тагиле зафиксировано более 2,2 тысячи заболевших. Закрываются на карантин классы в школах и детские сады. Ужесточаются эпидемиологические требования, в транспорте и общественных местах ношение маски теперь обязательно. Всеобщая паника заставляет людей закупаться медикаментами, а противовирусные препараты теперь горожане приобретают при каждом чихе. Однако стоит помнить, что эти препараты не являются панацеей, а до коронавируса эффективность некоторых из них и вовсе была под вопросом.