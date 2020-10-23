В Екатеринбурге задержали капитана ГИБДД на автомобиле-двойнике

Напомним, уральский следователь на золотом Lexus просит пересмотра дела о конфликте на заправке. Мужчины не смогли договориться об очереди на бесплатный компрессор. Следователь утверждал, что обвиняемый угрожал ему ножом, но суд на видеозаписи не нашел подтверждения данному факту и оправдал его.