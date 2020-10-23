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В Екатеринбурге задержали капитана ГИБДД на автомобиле-двойнике

23 октября 2020, 13:48
Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области задержали капитана полиции, командира роты ГИБДД Екатеринбурга, который ехал на не состоящем не регистрационном учете автомобиле, сообщают «Европейско-азиатские новости».

Офицера ГИБДД остановили за рулем Audi Q5, при этом автомобиль не стоит на регистрационном учете и имеет номер-двойник. Настоящая машина с точно таким же номером находится в Москве. Объяснить происхождение транспортного средства офицер затруднился.

По словам представителя полицейского главка полковника Валерия Горелых, все началось с того, что жительница Москвы стала получать штрафы за нарушения ПДД в Екатеринбурге. Поступившие сведения были взяты в разработку.

Так удалось выйти на человека, который ездил на иномарке с такими же номерами, как автоледи из столицы, говорит Горелых.

По его словам, проводится проверка. В отношении водителя заведены два дела: «Управление транспортным средством без регистрационных документов» (ч. 1 ст. 12.3 КоАП) и «Управление автомобилем без полиса ОСАГО» (ч. 2 ст. 12.37). Автомобиль находится на на спецстоянке.

Горелых говорит, что в случае обнаружения нарушения закона, последуют необходимые меры реагирования, собранные материалы направят в СК для принятия процессуального решения.

Напомним, уральский следователь на золотом Lexus просит пересмотра дела о конфликте на заправке. Мужчины не смогли договориться об очереди на бесплатный компрессор. Следователь утверждал, что обвиняемый угрожал ему ножом, но суд на видеозаписи не нашел подтверждения данному факту и оправдал его.

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