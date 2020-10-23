В Нижнем Тагиле медики скорой помощи выступили против передачи в частные руки

Сейчас на сайте госзакупок городская станция скорой помощи уже выставила запрос котировок на оказание услуг по транспортировке пациентов. Контракт с потенциальным подрядчиком планируют заключить на три года. В 2021 году он должен будет предоставить услугу в объеме 240 480 машино-часов, в 2022 и 2023 годах — 262 800 машино-часов. При этом уточняется, что автомобили должны предоставляться вместе с водителями.