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В Нижнем Тагиле медики скорой помощи выступили против передачи в частные руки

23 октября 2020, 08:40
В Нижнем Тагиле работники городской станции скорой помощи выступили против решения областного Минздрава о передаче организации в частные руки, сообщает телекомпания «Телекон».

Они опасаются понижения заработной платы и безответственности со стороны нового руководства.

По словам водителя скорой помощи Александра Аксютина, переводить их будут с февраля. Он считает, что «из этого ничего хорошего не получится, по опыту других городов». Перевод может повлиять на понижение зарплаты и создать большую текучесть кадров.

Вопрос о передаче скорой помощи поднимался раньше, летом 2019 года. Тогда работники также возмутились и направили губернатору региона обращение с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить передачи организации в частные руки.

Сейчас на сайте госзакупок городская станция скорой помощи уже выставила запрос котировок на оказание услуг по транспортировке пациентов. Контракт с потенциальным подрядчиком планируют заключить на три года. В 2021 году он должен будет предоставить услугу в объеме 240 480 машино-часов, в 2022 и 2023 годах — 262 800 машино-часов. При этом уточняется, что автомобили должны предоставляться вместе с водителями.

По словам водителя инфекционной бригады Юрия Девяткова, в прошлом году у работников спрашивали их мнение по поводу перевода, тогда все отказались.

А сейчас нас просто выставили на продажу без согласия. А что нас ждёт — неизвестно, говорит Девятков.

Напомним, этим летом в Екатеринбурге по такой же схеме было предоставлено 12 автомобилей скорой помощи. Всего в столице Урала по аутсорсингу предоставлен 31 автомобиль.

Решается вопрос о передаче «скорой» частным организациям в Нижнем Тагиле
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#Водители#Скорая помощь#Медики#Нижний Тагил#Общество
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