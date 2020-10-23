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В Свердловской области мужчину осудили на девять лет за убийство собутыльника

23 октября 2020, 14:42
В Краснотурьинске на основании вердикта присяжных заседателей за убийство осудили 39-летнего мужчину, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в ноябре 2019 года подсудимый распивал спиртные напитки с двумя мужчинами, с которыми познакомился в этот же день на улице.

При этом он на почве личных неприязненных отношений нанес более 14 ударов ногами и руками, а также неустановленным тупым твердым предметом по голове и телу хозяина квартиры. После этого подсудимый задушил его.

Сегодня Краснотурьинский городской суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с подсудимого взыскано в пользу родственника погибшего 600 тысяч рублей в качестве морального ущерба и свыше 41 тысячи рублей материального ущерба.

Напомним, обвиняемым в зверском убийстве из-за «шутки» детей в Верхней Пышме продлили срок ареста.

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