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Метели и снежура: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

24 октября 2020, 18:16
25 октября в Свердловской области ожидаются метели, мокрый снег и гололедица на дорогах, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ближайшие дни охлаждение воды продолжится, ледовых образований будет отмечаться больше. При выпадении большого количества снега на охлажденную водную поверхность будет образовываться снежура, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что возможны перебои в системе ЖКХ в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Екатеринбурге.

По области возможен порывистый ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от +1 до +8 градусов днем и до -8 градусов ночью.

Напомним, на 24 октября МЧС предупреждало жителей Свердловской области о метелях и порывистом ветре до 17 метров в секунду.

В Свердловской области ожидается мокрый снег и сильный ветер
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