Николай Коляда поставит «Гамлета» при поддержке минкульта Италии

По словам Коляды, итальянцы планировали приехать в Екатеринбург, но позднее договорились проводить все мероприятия в «Зуме».
Из 40 итальянских актеров по записям видео было отобрано трое. 23 октября прошла первая репитиция.
Сам спектакль также пройдет в «Зуме». Думаете я знаю как оно будет? Понятия не имею, пишет Коляда.
Дата предполагаемой премьеры не называется.
Напомним, в сентябре режиссер сообщил, что на его спектакли продано 10 билетов. Он считал, что театр больше никому не нужен. До этого он заявлял о своей возможной иммиграции из России.