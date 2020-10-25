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Екатеринбурженка пожаловалась на отсутствие назначения лечения при COVID-19

25 октября 2020, 10:32
Неделю назад жительница Екатеринбурга получила положительный результат анализа на коронавирус, однако, по ее словам, врачи так и не назначили ей лечения, сообщает Е1.

Она говорит, что они с сестрой заболели 5 октября, и с этого времени находятся дома на самоизоляции. Приехавшие врачи скорой помощи сказали, что это ОРВИ, потому что у женщин температура была небольшая, а также кашель, насморк и заложенность. На прошлой неделе у них пропало обоняние. До поликлиники дозвонится не удалось, пришлось снова вызывать скорую, медики предложили сами передать информацию в поликлинику.

Прибывший оттуда врач сказал, что тест на COVID-19 у девушек возьмут только если они придут на прием.

Пациентка говорит, что в воскресенье пришел положительный результат, они сообщили врачу о результатах теста. Она сказала ждать и обещала передать информацию в отдел, который занимается пациентами с COVID-19.

Однако девушки так и не дождались ни звонка, ни визита медиков. У них уже стало возвращаться обоняние, но температура держится все 20 дней самоизоляции. Все это время они принимают лекарства от ОРВИ, которые им назначили врачи скорой помощи.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга пожаловались на отказ в проведении КТ при положительном тесте на коронавирус.

Жители Екатеринбурга пожаловались на отказ в проведении КТ
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