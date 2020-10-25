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Тагильчане одержали первую победу на первенстве России по баскетболу

25 октября 2020, 13:36
Вчера спортивная школа «Старый соболь» одержала победу над командой «Юность» из Нового Уренгоя со счетом 88:58, сообщает «Тагильский рабочий».

На Межрегиональных соревнованиях первенства России по баскетболу среди юношей U 15 в Нижнем Тагиле сегодня «Старый соболь» встретится в плей-офф за пятые-восьмые места с командой из Ревды «Темп-СУМЗ-УГМК».

Также эти места будут оспаривать «Норд» из Югорска и «Юность» из Нового Уренгоя.

В первом матче группового этапа тагильчане уступили челябинскому «Олимпу» и команде спортшколы им. А. Е. Канделя из Екатеринбурга.

Напомним, 22 октября в Нижнем Тагиле стартовало первенство России по баскетболу среди юношей U15.

В Нижнем Тагиле стартует первенство России среди юных баскетболистов
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#Баскетбол#Первенство России#Нижний Тагил#Спорт
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