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Девочка из Екатеринбурга установила мировой рекорд по жиму горящей штанги

26 октября 2020, 08:41
12-летняя школьница из Екатеринбурга установила мировой рекорд по жиму огненной штанги, пишет E1.

Как рассказала мама девочки, желание выполнить необычное упражнение появилось, когда ее дочь увидела как подобное упражнение выполняют спортсмены ассоциации пауэрлифтинга.

Она начала уговаривать папу, он некоторое время сопротивлялся, но затем сдался и началась подготовка, рассказала мать.

Посоветовавшись с братом девочки, который устраивает шоу с огнем, на кожу школьницы нанесли специальный крем и пропитали одежду огнезащитным средством. На лицо надели специальную маску, на пол был постелен металлический лист. Затем девочка приступила к выполнению упражнения и 25 раз выполнила жим подожженной штанги весом 30 килограмм.

Достижение зафиксировано в реестре мировых рекордов России.

Юная спортсменка не первый раз ставит необычные рекорды. Она уже прыгала с парашютом, поднимала гири. Про нее снимали сюжет на одном из федеральных каналов.

Напомним, в конце прошлого года девочка установила два мировых рекорда среди юных спортсменов до 13 лет по жиму штанги лежа.

Юная екатеринбурженка установила два мировых рекорда по жиму штанги лежа
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#Екатеринбург#Огонь#Спорт#Школьница#Новости УрФО
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