Минприроды Свердловской области ищет подрядчика для очистки Черноисточинского пруда

За работу подрядчик получит 443,4 миллиона рублей. Очищение пруда должно быть выполнено не позднее 20 октября 2023 года. Победитель аукциона будет определен в середине ноября.
В 2020 году будут выполнены подготовительные работы. В 2021 году начнётся очистка на первом участке — в районе впадения реки Чауж и Ушковской канавы. В 2022 году она закончится. В 2023 году будет проведена очистка второго участка — в районе шламонакопителя,указывается в конкурсной документации.
Всего площадь предстоящей работы составит 84,6 гектара, а объем извлекаемых донных отложений — 500 тысяч кубических метров.
Напомним, Свердловская область на федеральном уровне получила одобрение по очистке ложа Черноисточинского водохранилища. Сумма вложений составляет 450 миллионов рублей. Финансирование проекта осуществляется в рамках нацпроекта «Экология».