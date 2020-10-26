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На Урале больницу оштрафовали на 120 тысяч рублей

26 октября 2020, 15:09
В Первоуральске городская больница по решению суда заплатит штраф за несоблюдение противоэпидемических мероприятий, сообщает пресс-служба областного суда Свердловской области.

Эпидемиологическое расследование в отношении ГАУЗ СО «ГБ Первоуральск» было проведено в июле 2020 года. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства, а также санитарных правил и норм.

Например, персонал медицинского учреждения не был обеспечен в необходимом количестве СИЗами, в больнице отсутствовал нужный запас дезинфицирующих средств, а сам дезраствор не соответствовал инструкции.

По результатам проверки составили протокол об административном правонарушении и назначили штраф в размере 120 тысяч рублей.

Адвокат медучреждения подал апелляцию в Свердловский областной суд, однако там оставили постановление Первоуральского городского суда без изменений.

Напомним, в начале октября в Екатеринбурге МАУ «ЦГБ № 20» оштрафовали на 100 тысяч рублей за несвоевременно переданные сведения о больных COVID-19.

Уральскую больницу оштрафовали за несвоевременную передачу данных о COVID-19
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#Суд#Штраф#Первоуральск#Больница#Общество
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