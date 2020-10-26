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Свердловский эпидемиолог посоветовал носить маски переболевшим коронавирусом

26 октября 2020, 18:19
Эпидемиолог из Свердловской области призвал людей, которые уже переболели COVID-19, носить маски, сообщает ИА «Уральский меридиан».

По словам профессора кафедры эпидемиологии, социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы УГМУ, доктора медицинских наук Виктора Романенко, даже переболевшие коронавирусом граждане должны обязательно защищать себя масками.

Он говорит, что у 10-15% переболевших не вырабатываются защитные антитела или они просто не достигают защитного уровня. Человек, переболевший COVID-19, может оставаться носителем инфекции от нескольких дней до нескольких месяцев.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что до 20% переболевших COVID-19 через два месяца теряют антитела.

Эксперты: до 20% переболевших COVID-19 через два месяца теряют антитела
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#Свердловская область#Антитела#Коронавирус#Общество
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