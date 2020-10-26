Уральский директор отделался штрафом за ущерб экологии свыше 100 миллионов рублей

Следствием установлено, что 46-летний директор ЗАО «УК Гор Свет» с ноября 2015 года по ноябрь 2018 года незаконно размещал отходы IV класса опасности на не предназначенных для этого участках поселка под городом Березовский. А именно, складировались не сортированные отходы из жилищ, строительный мусор, ил с очистных сооружений МУП «Водоканал».