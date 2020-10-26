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Уральский директор отделался штрафом за ущерб экологии свыше 100 миллионов рублей

26 октября 2020, 15:37
Суд завершил рассмотрение дела по факту причинения крупного ущерба экологии под Екатеринбургом, сообщает пресс-служба областного суда.

Следствием установлено, что 46-летний директор ЗАО «УК Гор Свет» с ноября 2015 года по ноябрь 2018 года незаконно размещал отходы IV класса опасности на не предназначенных для этого участках поселка под городом Березовский. А именно, складировались не сортированные отходы из жилищ, строительный мусор, ил с очистных сооружений МУП «Водоканал».

Это повлекло заражение почвы нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком и прочими элементами, концентрация которых превысила допустимую норму в 15-20 раз. Причиненный ущерб оценен в 108 миллионов рублей.

Березовский суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 247 УК РФ (Хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды) и назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку по факту слива коричневой жидкости в реку Тагил у Песчаного карьера.

Прокуратура организует проверку из-за слива коричневой жидкости в реку Тагил
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#Суд#Загрязнение#Свердловская область#Здоровье
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