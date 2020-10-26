В больнице Серова установили мощную кислородную станцию для пациентов с COVID-19

В минздраве говорят, что новое оборудование позволит не только иметь резерв кислорода, но и подключить к снабжению кислородом другие отделения стационара. Станция подобной мощности единственная в регионе. Всего в Свердловской области в 2020 году новые кислородные станции были установлены в 20 больницах.