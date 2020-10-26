В Екатеринбурге пенсионер попал в реанимацию с ожогами лица от горящего масла

Происшествие случилось 18 октября в малосемейке на улице Колхозников.
Дочь пострадавшего рассказала, что мужчину специально облил сосед из-за отказа в займе денежных средств.
Состояние у него крайне тяжелое. Выжжено все лицо, глаза, уши, шея, рот и плечи. Ожоги 45% тела, почти до костей. Врачи сообщают, что шансов нет, поделилась женщина.
Она добавила, что было написано заявление в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, но позже он был отпущен. В возбуждении уголовного дела отказали и сообщили, что по их информации мужчина просто жарил котлеты и облился.
В МВД информацию о поступившем обращении подтвердили.
Проверяем обстоятельства случившегося. Соседи рассказали, что пострадавший злоупотребляет спиртными напитками. Мужчина, который находился с ним в этот день, сообщил, что они занимались приготовлением пищи и пенсионер случайно облился маслом, говорят в УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, 20 сентября в Алапаевске мужчина из-за ревности к подруге облил соперника бензином и поджег. Пострадавшего с повреждениями 70% кожи доставили в больницу.