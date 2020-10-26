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В Екатеринбурге смягчили приговор 21-летнему педофилу

26 октября 2020, 14:55
Свердловский областной суд смягчил приговор 21-летнему жителю Екатеринбурга Владиславу Комарову, сообщает «КП-Екатуринбург».

Осенью 2019 года он был признан виновным в двух нападениях на школьниц, таким образом молодой человек удовлетворял свои сексуальные потребности.

Первое нападение Комаров совершил в поселке Совхозный в апреле 2019 года. Он следовал за 13-летней девочкой из супермаркета до самого подъезда, там он напал на нее сзади. Согласно материалам уголовного дела, он закрыл девочке рот рукой и стал трогать ее ниже пояса. Тогда поймать педофила не удалось.

Через неделю он решился на второй подобный поступок. Жертву он заметил в автобусе, а потом вышел вместе с ней на остановке. С этой девочкой он проделал то же самое.

Изначально суд назначил Комарову 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и два года ограничения свободы. В ходе рассмотрения апелляции суд смягчил наказание.

В пресс-службе областного суда сказали, что приговор изменен на 13 лет лишения свободы и 1,5 года ограничения свободы.

Основаниями для изменения стало несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также неправильное применение уголовного закона,говорят в пресс-службе.

При этом Комаров признал свою вину лишь в одном из эпизодов.

Напомним, в Нижнем Тагиле задержали педофила, который насиловал девочек на Тагилстрое.

В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек на Тагилстрое
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#Суд#Екатеринбург#Педофил#Новости УрФО#Общество
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